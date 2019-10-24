Представлен смартфон iQOO Neo 855 на Snapdragon 855 и с памятью UFS 3.0

Сегодня был представлен флагманский смартфон iQOO Neo 855, который является более продвинутой версией iQOO Neo. Итак, новинка оснащается топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 855, быстрой памятью UFS 3.0, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, 6,39-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной тыльной камерой с датчиками разрешением 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп, портом USB Type-C, а также 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Цена базовой версии составит 280 долларов, а топовый вариант обойдется в 380 долларов.