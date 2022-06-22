Представлен смартфон iQOO U5e с чипом Dimensity 700

В Китае представлен смартфон iQOO U5e. Его цена стартует от 1399 юаней (209 долларов). Это самый доступный 5G смартфон бренда iQOO для китайского рынка. Телефон представляет собой переименованную версию Vivo Y33s 5G, которая дебютировала в марте в Китае.

iQOO U5e имеет 6,51-дюймовую ЖК-панель IPS с каплевидным вырезом. Разрешение экрана HD+ с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Гц. Смартфон получил 8 МП селфи-камеру на передней панели и 13 МП основную камеру. Сканер отпечатка пальцев расположен на боковой грани. Доступные комплектации включают 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 128 ГБ хранилища UFS 2.1. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Производительность обеспечивает чипсет MediaTek Dimensity 700. Работает смартфон под управлением ОС Android 12 с OriginOS Ocean. Новинка доступна в двух цветах: черный и серебристо-белый.