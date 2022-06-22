Представлен смартфон iQOO U5e с чипом Dimensity 700

iQOO U5e имеет 6,51-дюймовую ЖК-панель IPS с каплевидным вырезом. Разрешение экрана HD+ с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Гц. Смартфон получил 8 МП селфи-камеру на передней панели и 13 МП основную камеру. Сканер отпечатка пальцев расположен на боковой грани. Доступные комплектации включают 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 128 ГБ хранилища UFS 2.1. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Производительность обеспечивает чипсет MediaTek Dimensity 700. Работает смартфон под управлением ОС Android 12 с OriginOS Ocean. Новинка доступна в двух цветах: черный и серебристо-белый.