Представлен смартфон iQOO Z10 Turbo с АКБ на 7620 мАч

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Z10 Turbo, главной особенностью которой стал кремниевый аккумулятор ёмкостью 7620 мАч. Новинка также характеризуется поддержкой 90-Вт проводной зарядки, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, фирменным игровым чипом Q1, 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2800:1260 точек, кадровой частотой 144 Гц и частотой ШИМ-регулировки яркости 4320 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, модулем NFC, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, а также корпусом толщиной 8,09 мм и массой 212 граммов. Смартфон оценили от 245 до 330 долларов за конфигурации от 12/256 ГБ до 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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