Представлен смартфон iQOO Z9s

Компания iQOO представила смартфон iQOO Z9s, который появится в продаже на дебютном индийском рынке 29 августа по цене в 240, 260 и 285 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS2.2, системой жидкостного охлаждения, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной фирменной прошивкой Funtouch на основе ОС Android 14.
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