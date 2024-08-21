Представлен смартфон iQOO Z9s

Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS2.2, системой жидкостного охлаждения, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной фирменной прошивкой Funtouch на основе ОС Android 14.