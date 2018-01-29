Представлена новая версия смартфона Moto X4 с 6 ГБ ОЗУ

Компания Motorola представила в Индии более производительную версию смартфона Moto X4, которая может похвастаться увеличенным объемом оперативной памяти и свежей версией Android. Представленная в августе прошлого года оригинальная версия оснащалась 3 или 4 ГБ оперативной памяти, а новая опция имеет 6 ГБ. Что до операционной системы, то здесь используется Android 8.0 Oreo. Старт продаж запланирован на 31 января по цене около 393 долларов.

Напомним, что Moto X4 оснастили 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508, сканером отпечатков пальцев, двойной основной 12+8 Мп и 16-Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, поддержкой 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС.