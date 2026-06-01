Представлен среднебюджетный смартфон HUAWEI nova 16z

Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона nova 16z, который обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 400 и 470 долларов за конфигурации с 256 и 512 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,7-дюймовым экраном OLED с разрешением 2412:1084 точки, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением с частотой 2160 Гц и защитным алюмосиликатным стеклом, фирменной 7-нанометровой платформой Kirin 8020, предустановленной операционной системой HarmonyOS 6.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и датчиком цветопередачи Red Maple, селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой двусторонних спутниковых сообщений BeiDou, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC, ИК-портом и технологией NearLink 2.0, защитой от влаги и пыли в соответствием со степенью IP65, а также корпусом толщиной 7,19 мм и массой 196 граммов.