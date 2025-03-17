Представлен среднебюджетный смартфон Realme P3 5G

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme P3 5G, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 195, 205 и 230 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 810, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения на 6050 мм², 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, сдвоенной основной камерой с модулями 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.
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