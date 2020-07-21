Представлен стильный монитор AOC U32U1

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью U32U1, за дизайн которого ответственно агентство Studio F. A. Porsche. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K, поддержкой сертификата VESA DisplayHDR 600, 10-битной глубиной цвета, отображением 1,07 млрд цветов, охватом 135% цветовой палитры sRGB, 100% – AdobeRGB и 98% – DCI-P3, частотой обновления 60 Гц, типовой яркостью 600 кд/м2, статической контрастностью 1300:1, временем реакции пикселя 5 мс, двумя громкоговорителями по 2 Вт, 3,5-мм разъемом, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и HDMI 1.4, портом USB-C, концентратором USB 3.2, поддержкой DisplayPort Alternate Mode для передачи видео через USB-C, поддержкой USB Power Delivery для зарядки ноутбука с мощностью до 65 Вт и гибко регулируемой подставкой. Монитор станет доступен для покупки в конце июля по ориентировочной цене в 75 тысяч рублей.