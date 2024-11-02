Представлен стильный ноутбук VAIO SX14-R на Intel Core Ultra

Компания VAIO пополнила ассортимент ноутбуков моделью VAIO SX14-R, которая доступна в черной, серой, бронзовой и зеленой расцветках .Новинку оснастили 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек или сенсорным экраном с разрешением 2560:1600 точек, 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 155H или 14-ядерным Core Ultra 5 125H, 16, 32 или 64 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, корпусом из углеродного волокна, ударопрочностью по стандарту MIL-STD-810H, массой от 999 г до 1,178 кг в зависимости от версии, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, сетевым портом Ethernet, интерфейсом HDMI, двумя разъемами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и USB PD, опциональным модемом 5G и автономностью до 16 часов в режиме просмотра видео. Ноутбук появится в продаже на дебютном японском рынке уже в этом месяце по цене от 1710 долларов.