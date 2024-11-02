Представлен стильный ноутбук VAIO SX14-R на Intel Core Ultra

Компания VAIO пополнила ассортимент ноутбуков моделью VAIO SX14-R, которая доступна в черной, серой, бронзовой и зеленой расцветках .Новинку оснастили 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек или сенсорным экраном с разрешением 2560:1600 точек, 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 155H или 14-ядерным Core Ultra 5 125H, 16, 32 или 64 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, корпусом из углеродного волокна, ударопрочностью по стандарту MIL-STD-810H, массой от 999 г до 1,178 кг в зависимости от версии, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, сетевым портом Ethernet, интерфейсом HDMI, двумя разъемами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и USB PD, опциональным модемом 5G и автономностью до 16 часов в режиме просмотра видео. Ноутбук появится в продаже на дебютном японском рынке уже в этом месяце по цене от 1710 долларов.

Honor представила ноутбук MagicBook Art 14 на новом процессо…
На текущей выставке IFA 2024 в Берлине компания Honor официально представила множество новых устройств, в…
Представлены ноутбуки-трансформеры ASUS Vivobook Flip Copil…
Компания ASUS привезла на выставку IFA 2024 новые ноутбуки-трансформеры Vivobook Flip на процессорах Inte…
Red Magic представила игровой ноутбук Titan 16 Pro Eclipse…
В прошлом месяце компания Red Magic официально представила на китайском рынке геймерский ноутбук под назв…
Необычный ноутбук Lenovo ThinBook Plus Gen 5 Hybrid оценен в…
Компания Lenovo объявила цену на анонсированный еще в начале года ноутбук ThinBook Plus Gen 5 Hybrid, кот…
Honor готовится к глобальному релизу MagicBook Art 14…
Вчера появилась официальная информация о том, что флагманский смартфон Honor Magic V3 с гибким экраном вы…
Представлен недорогой ноутбук Mechrevo Unbounded 14S на Core…
Компания Mechanical Revolution пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Unbounded 14S, которая …
Представлены ноутбуки LG Ultra PC на Intel Core 13-го поколе…
Компания LG пополнила ассортимент недорогих ноутбуков новым поколением модели Ultra PC, основанной на чип…
Складной MacBook перенесли на 2027 год…
Вчера Мин-Чи Куо, аналитик достаточно известной компании TF International Securities, официально заявил, …
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor