Представлен стильный пауэрбанк Red Magic Deuterium Energy Bar 20000

Компания Nubia пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Red Magic Deuterium Energy Bar 20000, которая может похвастаться ёмкостью 20000 мАч. Новинка также характеризуется максимальной выходной мощностью 140 Вт, корпусом из авиационного алюминия, прозрачными вставками, позволяющими рассмотреть внутреннюю конструкцию пауэрбанка, OLED-экраном для отображения полезной информации, интерфейсами USB-A и USB-C, а также поддержкой технологий быстрой зарядки PD3.1, PD3.0 и QC3.0. Цена Red Magic Deuterium Energy Bar 20000 на домашнем для производителя китайском рынке составляет 999 юаней или примерно 138 долларов.