Представлен стильный смартфон Motorola Edge 40 Neo

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 40 Neo, которая выйдет в расцветке PANTONE Soothing Sea, PANTONE Caneel Bay с задней панелью из веганской кожи и PANTONE Black Beauty со стеклянной тыльной панелью. Цена новинки составляет 400 евро.

Новинка характеризуется 6,55-дюймовым POLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и яркостью 1300 нит, 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7030, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой зарядки, адаптерами Wi-Fi 802.11ax (2,4 ГГц/5 ГГц) и Bluetooth 5.2, модулем NFC и портом USB Type-C.