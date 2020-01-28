Представлен стоечный 4U-корпус SilverStone RM41-H08

Компания SilverStone пополнила ассортимент корпусов моделью RM41-H08, которая подойдет для создания системы на основе материнской платы формата SSI-CEB, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Новинка представляет форм-фактор 4U, её размеры равны 430:176:446 мм, а масса –10,7 кг. В корпус можно установить пять 3,5-дюймовых и три 5,25-дюймовых накопителя, а также четыре 3,5- дюймовых и три 2,5-дюймовых устройства для хранения данных, семь карт расширения с максимальной длиной 200 мм, процессорный кулер высотой до 148 мм и блок питания длиной до 200 мм. Также отметим два порта USB 3.1 Gen1 Type-A и два комплектных 80-мм вентилятора.