Представлен субфлагманский смартфон Vivo T3 Ultra

Компания Vivo пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью T3 Ultra, которая оценена на дебютном индийском рынке в 380, 405 и 430 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9200+ с тактовой частотой до 3,05 ГГц и графическим адаптером Immortalis-G715, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1260 точек, пиковой яркостью 4500 нит, кадровой частотой 120 Гц, подэкранным дактилоскопом и защитным стеклом SCHOTT Xensation α, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (объектив Zeiss, сенсор Sony IMX921 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой FunTouch OS 14.