Представлен super-tower корпус Corsair Obsidian 1000D

2018-05-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Corsair Obsidian 1000D; [94]
Компания Corsair начала продажи корпуса Obsidian Series 1000D, который позиционируется производителем как самый многофункциональный корпус ПК на рынке. Новинка выполнена в форм-факторе super-tower, а потому позволяет собрать две системы одновременно. Для этого понадобится одна материнская плата типоразмера до E-ATX и одна mini-ITX-плата. Возможна установка двух блоков питания (форм-фактора SFX и ATX), одиннадцати накопителей и тринадцати вентиляторов, СВО (до четырех радиаторов длиной до 480 мм). Отметим подсветку RGB, цифровой контроллер для управления подсветкой и скоростью вращения вентиляторов, два разъема USB-C (USB 3.1) и четыре USB-A (USB 3.0). Габариты корпуса равны 307:693:697 мм.


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