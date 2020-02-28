Представлен супертехнологичный смартфон Vivo Apex 2020

Компания Vivo наконец-то представила топовый смартфон Apex 2020, который получил сразу несколько крутых особенностей. Новинку оснастили 6,45-дюймовым дисплеем-водопадом экран-водопадом, загнутым на боковые грани под углом 120°, проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой на 60 Вт, необычной перископной камерой на 16 Мп с оптическим зумом от 5х до 7,5х (две группы неподвижных линз и две группы подвижных), главным 48-Мп модулем с «суперстабилизацией», подэкранной фронтальной камерой, топовым чипсетом Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. К сожалению, перед нами чисто концептуальный смартфон, созданный для демонстрации возможностей производителя. Это значит, что в продаже он не появится, однако некоторые из его возможностей могут быть применены в коммерческих смартфонах компании Vivo.