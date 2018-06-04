Представлен сверхширокоугольный вогнутый монитор Asus ProArt PA34VC

Компания Asus пополнила ассортимент мониторов моделью ProArt PA34VC, которая ориентирована на профессионалов, работающих с видео. Новинка характеризуется 34-дюймовой вогнутой IPS-панелью с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440:1440 пикселей, радиусом кривизны 1900 мм, 100% охватом цветового пространства sRGB, заводской калибровкой с гарантией Delta E <2, функциями Picture-in-Picture и Picture-by-Picture, поддержкой Adaptive-Sync и частоты обновления до 100 Гц, двумя портами Thunderbolt 3, двумя HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2. Цена и дата начала продаж этой довольно специфичной новинки пока не сообщаются.