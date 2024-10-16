Представлен сверхлёгкий ноутбук Fujitsu FMV Zero WU5/J3

Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью FMV Zero WU5/J3, масса которой составляет рекордные 634 грамма. В ноутбуке используется корпус из углеродного волокна, который не боится падений, ударов и давления в соответствии со стандартом MIL-STD-810H. Новинка также оснащается чипами Intel Core Ultra 5 125U или Core Ultra 7 155U, до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, 14-дюймовым IPS-дисплеем, двумя интерфейсами USB-A и двумя USB-C, полноразмерным портом HDMI, разъемом Ethernet, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD и автономностью от 6 до 11 часов. Ноутбук появится в продаже на дебютном японском рынке в следующем месяце по цене от 1325 долларов.