Представлен сверхтонкий ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED

Компания ASUS пополнила ассортимент тонких и легких ноутбуков моделью Zenbook S 13 OLED (UX5304), которая получила корпус из сплава алюминия и магния толщиной 1 см. Новинка также характеризуется размерами 296,2:216,3:10,9 мм, массой 1 кг, 13,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей и яркостью 550 кд/м2, чипами Intel Core i5-1335U или Core i7-1355U, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, батареей ёмкостью 63 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5, веб-камерой с разрешением Full HD и поддержкой Windows Hello, одним интерфейсом USB 3.2, двумя разъемами Thunderbolt 4, одним портом HDMI 2.1 и прочностью в соответствии со стандартом MIL-STD 810H. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.