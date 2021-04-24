Представлен светящийся Realme 8 Pro

Компания Realme представила новую версию смартфона Realme 8 Pro, который ранее вышел в Infinite Black и Infinite Blue. Новый вариант Illuminating Yellow может похвастаться флюоресцентной надписью Dare to Leap, которая светится в темноте. В продаже данный вариант появится 26 апреля.

Новинка оснащается тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), селфи-камерой на 32 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, яркостью 1000 кд/м2 и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 720G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.
Комментарии и отзывы Realme 8 Pro
Новости:
Honor V40 Light Luxury Edition появился в продаже

Компания Honor дала старт продажам смартфона Honor V40 Light Luxury Edition, одними из особенностей котор...
Microsoft тестирует облачный гейминг на iOS в браузере

Компания Microsoft уже какое-то время тестирует облачный гейминг, который позволяет стримить игры с вашей...
Новый смартфон Nokia C20 засветился в сертификации Bluetooth SIG

Компания HMD Global намерена скором времени анонсировать новые устройства, такие как Nokia G10, G20, X10,...
ZTE Axon 30 Ultra окажется тонким флагманом

Сетевые источники опубликовали фотографии, а также поделились подробностями о еще не представленном флагм...
Huawei получила патент на новую беспроводную зарядку

Технология беспроводной зарядки в последнее время пользуется повышенным спросом на рынке и практически во...
Обзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центрОбзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центр
Обзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Беспроводная игровая мышь с подсветкойОбзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Беспроводная игровая мышь с подсветкой
Обзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекциейОбзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекцией
Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Honor 10A готовится к релизу...
Honor 10A готовится к релизуОжидается, что в ближайшее время Honor расширит свою линейку смартфонов новыми моделями. С тех пор, как к...
Samsung Galaxy M30s получил Android 11...
Samsung Galaxy M30s получил Android 11Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной надстройки One UI 3.0 на базе Android 11 для попул...
Thermaltake представила модули памяти To...
Thermaltake представила модули памяти ToThermaltake представила новые модули памяти ToughRAM XG RGB. Они будут доступны объемом 16 ГБ (2 по 8 ГБ)...
Смартфон Vivo Y30G оценен в 230 долларов...
Смартфон Vivo Y30G оценен в 230 долларовКомпания Vivo представила смартфон Y30G, который работает под управлением фирменной оболочки OriginOS 1.0...
Складной смартфон Huawei Mate X2 выпустя...
Складной смартфон Huawei Mate X2 выпустяСетевые источники сообщили о том, что складной смартфон Huawei Mate X2 будет официально представлен уже в...
Samsung Galaxy Xcover 5 полностью рассек...
Samsung Galaxy Xcover 5 полностью рассекОдин из самых надежных инсайдеров сайта Slashleaks раскрыл характеристики защищенного смартфона Samsung G...
Утечка спецификаций OPPO Reno6 5G...
Утечка спецификаций OPPO Reno6 5GКитайский производитель смартфонов OPPO может выпустить серию смартфонов Reno6. Теперь в сети появились н...
ZTE Axon 30 Pro 5G станет первым флагман...
ZTE Axon 30 Pro 5G станет первым флагманВ 2020 году компания ZTE представила Axon 20 5G как первый в мире телефон с камерой под дисплеем. ...
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 150-...
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 150-OM Digital Solutions дал старт продажам телеобъектива M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO, к...
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2...
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2Тестирование INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC мы проводили на фоне продолжающегося повышенного спрос...
Лучшие микроволновые печи. BBK 25MWC-991...
Лучшие микроволновые печи. BBK 25MWC-991Микроволновая печь уже давно стала стандартным кухонным помощником. Микроволновая печь – оборудование, ко...
В день запуска Crash Bandicoot: On the R...
В день запуска Crash Bandicoot: On the RЗапуск Crash Bandicoot: On the Run оказался успешным. Игра была запущена в iOS App Store и Google Play. С...
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
Обзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатураОбзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатура
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофеОбзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофе
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor