Представлен светящийся Realme 8 Pro

Компания Realme представила новую версию смартфона Realme 8 Pro, который ранее вышел в Infinite Black и Infinite Blue. Новый вариант Illuminating Yellow может похвастаться флюоресцентной надписью Dare to Leap, которая светится в темноте. В продаже данный вариант появится 26 апреля.

Новинка оснащается тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), селфи-камерой на 32 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, яркостью 1000 кд/м2 и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 720G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.