Представлен телефон Nokia 5710 XpressAudio

Компания Nokia пополнила ассортимент телефонов моделью Nokia 5710 XpressAudio, которая появится в продаже до конца текущего месяца по цене в 70 евро. Новинку оснастили 2,4-дюймовым цветным дисплеем QVGA, камерой с разрешением VGA, съемным аккумулятором ёмкостью 1450 мАч с автономностью до 6 часов в режиме разговора в сети 4G, разъемом microUSB, встроенным местом для хранения и подзарядки беспроводных наушников (входят в комплект), который представляет собой выдвижной механизм, красно-белой расцветкой, слотом для карты памяти microSD вместимостью до 32 ГБ и гнездом для 3,5-мм проводных наушников.