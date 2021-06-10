Представлен телевизор OnePlus TV U1S

Компания OnePlus пополнила ассортимент телевизоров серией OnePlus TV U1S, в которую вошли 50, 55 и 65-дюймовые модели. Новинки характеризуются разрешением 4К, заводской калибровкой, значением DeltaE меньше двух единиц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и HDR10+, технологией MEMC, 93-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя громкоговорителями по 15 Вт, поддержкой Dolby Audio и Dolby Atmos, предустановленной ОС Android TV 10 с фирменной оболочкой OxygenPlay 2.0, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, одним интерфейсом HDMI 2.1, двумя HDMI 2.0 и двумя разъемами USB 2.0 Type-A. Цена телевизоров в Индии составляет 40, 48 и 63 тысячи рупий.