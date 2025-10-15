Представлен телевизор Sharp AQUOS QLED 4K Ultra HD Smart Xumo

Компания Sharp пополнила ассортимент телевизоров серией Aquos QLED 4K Ultra HD Smart Xumo, в которую вошли модели с диагональю 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями с технологией QLED, разрешением 3840:2160 точек, отображением более миллиарда цветовых оттенков, поддержкой Dolby Vision, HDR10 и HLG, акустической системой мощностью 30 Вт и поддержкой объемного звучания Dolby Atmos, процессором X7 Revelation тремя портами HDMI, двумя интерфейсами USB 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, оптическим выходом S/PDIF, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также предустановленной операционной системы Xumo TV. Телевизоры уже доступны для покупки на дебютном американском рынке по цене от 350 до 1100 долларов в зависимости от диагонали.

