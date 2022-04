Представлен тематический корпус NZXT CRFT 10 H510i All Might

Компания NZXT представила CRFT 10 All Might — корпус H510i в корпусе Mid-Tower, оформленный в стиле My Hero Academia.

На одной боковой панели изображен All Might, а на передней части футляра - логотип My Hero Academia. Корпус также включает некоторые улучшения, такие как предварительно установленная светодиодная лента RGB, встроенный монтажный кронштейн графического процессора, отверстия для прокладки кабелей и контроллер RGB/вентилятора, настраиваемый с помощью программного обеспечения NZXT CAM.

Цена корпуса NZXT CRFT 10 H510i All Might составляет 249,99 долларов. Новинка выйдет ограниченным тиражом.