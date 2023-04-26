Представлен тонкий и легкий ноутбук LG gram SuperSlim

Компания LG пополнила ассортимент тонких ноутбуков моделью LG gram SuperSlim, толщина которой составляет 10,92 мм, а масса – 990 граммов. Новинка характеризуется соответствием платформе Intel Evo, 12-ядерным чипом Intel Core i7-1360P из серии Raptor Lake с тактовой частотой до 5,0 ГГц и графикой Intel Iris Xe, 15,6-дюймовым OLED-экраном со 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, разрешением 1920:1080 пикселей и сертификацией VESA DisplayHDR True Black, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, тремя интерфейсами USB Type-C (два с Thunderbolt 4), двумя 2-Вт динамиками с двумя усилителями, а также адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Версия с 16 ГБ двухканальной ОЗУ LPDDR5 и твердотельным накопителем на 512 ГБ оценена в 1700 долларов, а с 32 ГБ ОЗУ и двумя SSD по 1 ТБ – 2000 долларов.

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