Представлен тонкий и легкий ноутбук Lenovo Xiaoxin 13 Air 2025

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями Xiaoxin 13 Air 2025 и Xiaoxin 15 Air 2025, которые оценены на дебютном китайском рынке в 615 и 590 долларов соответственно. Младшая модель оснащается алюминиевым корпусом массой 1,1 кг, 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7735HS с тактовой частотой до 4,75 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 точек, пиковой яркостью 400 нит и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, батареей ёмкостью 54,7 Втч, клавиатурой с подсветкой, ИК-камерой с разрешением 1080P, двумя портами USB-A и двумя полнофункциональными USB-C, интерфейсом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и слотом для карты памяти MicroSD. Lenovo Xiaoxin 15 Air 2025 отличается 15,3-дюймовым экраном, аккумулятором на 70 Втч и массой 1,49 кг. Обе модели уже появились в продаже.

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