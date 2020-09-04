Представлен тонкий игровой ноутбук MSI Stealth 15M

Компания MSI представила игровой ноутбук Stealth 15M, который может похвастаться сочетанием компактности и производительной аппаратной платформы на базе процессоров Intel 11-го поколения Tiger Lake вплоть до топового Core i7. Новинка характеризуется толщиной 15,95 мм, массой 1,69 кг, двух планок оперативной памяти DDR4-3200, поддержкой накопителей M.2 NVMe PCIe Gen4, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления вплоть до 240 Гц, графическим адаптером NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q с 6 ГБ видеопамяти GDDR6, клавиатурой с RGB-подсветкой, одним интерфейсом Thunderbolt 4, двумя USB 3.2, Type-A, одним HDMI, слотом для карт памяти MicroSD, комбинированным аудиоразъёмом, технологией NAHIMIC 3, аккумулятором на 52 Втч, блоком питания мощностью 150 Вт, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.