Представлен тонкий неттоп ASRock Mars 5000U

Компания ASRock пополнила ассортимент неттопов моделью Mars 5000U с корпусом размерами всего 194:150:26 мм и объемом 0,7 литра. Новинка характеризуется чипами AMD Ryzen 5000U, поддержкой двух модулей ОЗУDDR4 SO-DIMM до 64 ГБ, возможностью установить один 2,5-дюймовый накопитель толщиной 7 или 9,5 мм или твердотельный модуль Ultra M.2 (PCIe 3.0 x4 или SATA 3.0), модулем Intel Wi-Fi 6 AX200, сетевым контроллером Gigabit LAN, ридером карт SD/SDHC/SDXC, одним разъемом USB 3.2 Gen1 Type-C, четырьмя USB 3.2 Gen1 Type-A, двумя портами USB 2.0 Type-A, интерфейсами HDMI и D-Sub, а также набором аудиогнезд. Цена и дата начала продаж компьютера будут объявлены позже.

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