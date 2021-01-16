Представлен тонкий ноутбук ASUS ZenBook 14

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ZenBook 14 (UM425QA), которая может похвастаться корпусом с очень низкой толщиной в 14,3-мм. Новинку также оснастили чипом Ryzen 7 5800H с тактовой частотой до 3,2 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450, 14,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD и 100% охватом цветовой палитры sRGB, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 3.0 на 512 ГБ, поддержкой Wi-Fi 6, аудиосистемой Harman/Kardon, интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C и HDMI 2.0b, поворотным креплением ErgoLift, клавиатурой с подсветкой, временем автономной работы до 16 часов и предустановленной операционной системой Windows 10. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ASUS ZenBook 14
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