Представлен тонкий ноутбук NEC LaVie Note Mobile

Компания NEC пополнила ассортимент тонких ноутбуков моделью LaVie Note Mobile, размеры которой составляют 289:197,5:17 мм при массе 904-925 г. Новинку оснастили позапрошлогодними процессорами Celeron 3965Y, Core m3-7Y30, Core i5-7Y54 или Core i7-7Y75, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, SSD портами USB 3.0 (x2), HDMI, сканером отпечатка пальцев и слотом для карт SD. Едва ли не обязательный в современных ноутбуках разъем USB-C здесь отсутствует. Цена NEC LaVie Note Mobile составит от 965 до 1330 долларов в зависимости от конфигурации.