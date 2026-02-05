Складной смартфон HONOR Magic V6 засветился в сети

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание складного смартфона HONOR Magic V6, релиз которого ожидается в марте этого года. Ведомство подтвердило наличие 120-Вт быстрой проводной зарядки.

Ранее сообщалось, что аппарат оснастят двухэлементным аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, флагманским 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой 4,6 ГГц и графикой Adreno 840, 200-Мп камерой с 3-кратным оптическим зумом, более тонким корпусом по сравнению с предыдущим поколением (у Magic V5 8,8-9,0 мм), поддержкой беспроводной зарядки, задней панели из стеклопластика, защитой от воды, поддержкой спутниковой связи Beidou, а также черной, белой, красной и золотистой расцветками корпуса.
iPhone Fold получит шарнир из жидкого металла…
Apple, похоже, наконец готова использовать свой любимый жидкий металл в куда больших объёмах — по крайней…
Xiaomi повысит цены на свои смартфоны…
Президент Xiaomi уже признал, что из-за роста стоимости накопителей компании пришлось повысить цену на Re…
Redmi Turbo 5 Max получит защиту от воды …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробности о смартфоне Redmi Turbo 5 Max, который…
Samsung будет выпускать датчики изображения для iPhone 18 в …
Западные журналисты сообщают, что Samsung готовится установить оборудование для производства CMOS-датчико…
Ноутбук Mechrevo Phenom 15 Pro 2026 оценили в 1105 долларов…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Phenom 15 Pro 2026, которая основана…
Infinix Note Edge оценили в 200 долларов …
Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Note Edge, который основан на 6-нанометровом процессоре Med…
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день…
Прошлое поколение Pura стало заметным, если не сказать глобальным, обновлением в линейке, задав новый век…
Samsung Galaxy Z TriFold будут продавать за 2500 долларов…
Судя по последним утечкам, Samsung намеренно формирует цену на будущий Galaxy Z TriFold так, чтобы сделат…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor