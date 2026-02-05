Складной смартфон HONOR Magic V6 засветился в сети

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание складного смартфона HONOR Magic V6, релиз которого ожидается в марте этого года. Ведомство подтвердило наличие 120-Вт быстрой проводной зарядки.

Ранее сообщалось, что аппарат оснастят двухэлементным аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, флагманским 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой 4,6 ГГц и графикой Adreno 840, 200-Мп камерой с 3-кратным оптическим зумом, более тонким корпусом по сравнению с предыдущим поколением (у Magic V5 8,8-9,0 мм), поддержкой беспроводной зарядки, задней панели из стеклопластика, защитой от воды, поддержкой спутниковой связи Beidou, а также черной, белой, красной и золотистой расцветками корпуса.