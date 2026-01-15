iPhone 18 сильно подорожает в этом году

Apple уже повысила цены на линейку iPhone 17, но тем, кто решил пропустить это поколение в ожидании выхода iPhone 18 позже в этом году, стоит готовиться к дополнительным расходам. Рост цен на DRAM и NAND-память означает, что за будущие флагманы компании из Купертино придётся платить больше. Впрочем, согласно данным инвестиционных источников, повышение стоимости затронет в основном версии с увеличенным объёмом памяти, тогда как базовые конфигурации, как ожидается, сохранят цену на уровне прошлого года. Процессоры Apple A20 и A20 Pro, по оценкам, будут обходиться компании примерно в 280 долларов за единицу из-за перехода в этом году на 2-нм техпроцесс TSMC N2. Даже собственные процессоры Apple в такой ситуации не смогут компенсировать рост цен на DRAM и NAND-память, вызванный продолжающимся кризисом на рынке памяти.

В результате Apple, как ожидается, представит более дорогие версии iPhone 18. Если повышение цены на 50–100 долларов действительно произойдёт, базовые версии iPhone 18 могут стать самыми популярными моделями во всей линейке Apple, поскольку именно они, как ожидается, не будут заметно дороже. Дополнительным плюсом для компании стало увеличение минимального объёма памяти до 256 ГБ в семействе iPhone 17, что дало пользователям больше свободы при установке приложений, игр и медиаконтента. С другой стороны, компания рано или поздно повысит цены и на доступные версии флагманов, что сильно ударит по аудитории потребителей.