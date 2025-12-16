Oppo Find X9 Ultra получит квадрокамеру

Компания Oppo официально подтвердила работу над топовым смартфоном Find X9 Ultra. По словам одного из руководителей, новинка окажется «беспрецедентно мощной». По данным инсайдеров, аппарат оснастят квадрокамерой с модулями разрешением 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,12 дюйма, 200 Мп (перископ), 50 Мп (перископ) и 50 Мп (сверхширик), мультиспектральным сенсором, 6,8-дюймовым плоским дисплеем OLED с разрешением 2K, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч.