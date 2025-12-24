HUAWEI представила nova 15 Ultra и nova 15 Pro

В этом году nova 15 Ultra и nova 15 Pro получили практически одинаковые ключевые характеристики. Оба смартфона оснащены 6,84-дюймовыми LTPO OLED-дисплеями с разрешением 1320х2856 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Заявлена пиковая локальная яркость до 4000 нит, а защиту экрана обеспечивает фирменное стекло Kunlun. Кроме того, в вытянутом вырезе в экране размещена фронтальная камера на 50 Мп, дополненная мультиспектральным сенсором на 1,5 Мп. Ещё стоит отметить, что в модели nova 15 Ultra используется система из 3 сенсоров по 50 Мп с цветовым фильтром RYYB.

Основная камера оснащена объективом с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией, перископный модуль обеспечивает 3,7-кратный оптический зум, а сверхширокоугольная камера предлагает угол обзора 118 градусов. Nova 15 Pro получил основной сенсор на 50 Мп с RYYB и диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией, телефото-модуль на 12 Мп с RYYB и сверхширокоугольную камеру на 13 Мп с RYYB. Также стоит сказать, что в основе nova 15 Ultra и nova 15 Pro лежит новый процессор Kirin 9010S, который, по заявлению компании, обеспечивает прирост производительности на 18% по сравнению с Kirin 8020, который использовался в предыдущем поколении. Более того, смартфоны поддерживают спутниковую связь и изначально работают под управлением HarmonyOS 6.0. За автономность в обоих устройствах отвечают кремний-углеродные аккумуляторы ёмкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.