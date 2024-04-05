Представлен топовый игровой ноутбук Razer Blade 18 2024

Компания Razer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Razer Blade 18 2024, которая оценена от 3100 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-14900HX, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 или RTX 4090, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью от 1 до 4 ТБ, 18-дюймовым экраном Mini LED с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 300 Гц и яркостью до 1200 нит, версией с разрешением 2560:1600 точек и частотой обновления 240 Гц, а также с разрешением 3840:2400 пикселей и кадровой частотой 200 Гц, интерфейсами Thunderbolt 4.0 (USB 3.2 Gen 2) Type-C с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB-C 3.2 Gen 2 Type-C, разъемом HDMI 2.1, портом RJ 45, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, корпусом из анодированного алюминия массой 3,1 кг, клавиатурой с RGB-подсветкой каждой клавиши, акустической системой 7.1, батареей ёмкостью 91,4 Втч и 330-Вт зарядным устройством.