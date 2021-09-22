Представлен топовый ноутбук Microsoft Surface Laptop Studio

Компания Microsoft представила гибридный ноутбук Surface Laptop Studio, который может похвастаться шарнирным креплением дисплея для работы в трех режимах.

Новинку оснастили 14,4-дюймовым экраном PixelSense с разрешением 2400:1600 пикселей, кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой сенсорного ввода, технологии Dolby Vision и стилуса Surface Slim Pen 2, 4-ядерными чипами Intel Core i5 и Core i7 одиннадцатого поколения с графикой Intel Iris Xe в первом случае и NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ памяти во втором, 16 или 32 ГБ ОЗУ, съемным твердотельным накопителем до 2 ТБ, двумя разъемами USB 4 с интерфейсом Thunderbolt 4, разъёмом Surface Connect для зарядки и 3,5-мм аудиогнездом. Ноутбук появится в продаже 5 октября по цене от 1600 долларов.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface Laptop Studio
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