Представлен топовый ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 2020

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков топовой моделью Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 2020, которая будет стоить 805 долларов за младшую версию. Итак, новинку оснастили 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, стеклом Corning Gorilla Glass 3, 100% охватом цветовой палитры sRGB и углами обзора до 178 градусов, чипами Intel 10-го поколения (Core i5-10210U и i7-10510U с частотой 1,6-4,2 ГГц и 1,8-4,9 ГГц), графическим адаптером NVIDIA GeForce MX350, системой охлаждения с двумя вентиляторами, двухканальной памятью DDR4-2666, твердотельными накопителями PCIe NVMe, клавиатурой с подсветкой, дактилоскопическим сенсором, разъемом USB 3.1,интерфейсом HDMI, 3,5-мм разъемом, стереодинамиками и аккумулятором ёмкостью 60 Втч. Версия с Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на твердотельном накопителе оценена в 805 долларов, а вариант с Corei7, 16 ГБ и 1 ТБ – 989 долларов

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 2020
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