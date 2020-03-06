Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Компания Oppo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделями Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro. Стандартная модель оснащается чипсетом Snapdragon 865, поддержкой сетей 5G (не в России), 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 3168:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, тройной камерой с главным модулем на 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и телефото на 13 Мп с 10-кратным гибридным зумом, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч, быстрой зарядкой на 65 Вт, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками и защитой по стандарту IP68.

Старшая модель отличается сверширокоугольным модулем разрешением 48 Мп, аккумулятором на 4260 мАч и защитой согласно степени IP54. Оба смартфона работают под управлением Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1. Новинки появятся в продаже в мае по цене в 999 и 1199 евро.