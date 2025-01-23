Представлен топовый смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra

Компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra, который оценен в 1300, 1420, 1660 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. Продажи стартуют 7 февраля.

Новинку также оснастили топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с максимальной частотой 4,47 ГГц, 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3120:1440 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Armor 2, селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS), 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), титановым каркасом, корпусом толщиной 8,2 мм, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и NFC, защитой от пыли и воды согласно степени IP68 и предустановленной ОС Android 15 с обновлениями в течение семи лет.