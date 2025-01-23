Представлен топовый смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra

Компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra, который оценен в 1300, 1420, 1660 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. Продажи стартуют 7 февраля.

Новинку также оснастили топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с максимальной частотой 4,47 ГГц, 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3120:1440 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Armor 2, селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS), 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), титановым каркасом, корпусом толщиной 8,2 мм, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и NFC, защитой от пыли и воды согласно степени IP68 и предустановленной ОС Android 15 с обновлениями в течение семи лет.
Realme Neo7 мгновенно стал хитом продаж …
Компания Realme похвасталась успехами смартфона Realme Neo7, который появился в продаже сразу после презе…
Apple сняла с продажи iPhone 14…
Компания Apple традиционно снимает с продажи старые модели смартфонов перед выпуском новых — так произошл…
Infinix Hot 50 Pro оценили в 20 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон Hot 50 Pro, который основан на 6-нанометровой од…
Apple лидирует по продажам смартфонов…
В четвёртом квартале 2024 года, по оценкам специалистов, было поставлено суммарно 330 миллионов смартфоно…
ASUS ROG Phone 9 FE готов к выходу …
В базе данных сразу нескольких регуляторов появилось упоминание игрового смартфона ASUS ROG Phone 9 FE (F…
Представлена глобальная версия OnePlus 13…
Компания OnePlus выпустила на международный рынок флагманский смартфон OnePlus 13, который оценен в 900 и…
В Samsung Galaxy S25 Ultra будут камеры от Sony…
Сетевые источники раскрыли подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Ultra, который еще не б…
Redmi Turbo 4 показали на рендере …
Китайские источники опубликовали первое изображение смартфона Redmi Turbo 4, релиз которого ожидается в н…
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor