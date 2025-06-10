Представлен ударопрочный ноутбук Panasonic Let’s Note SC

Компания Panasonic пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков ударопрочной моделью Let’s Note SC, которая весит 919 граммов. Новинка характеризуется 12,4-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2, разрешением 1920:1280 пикселей (формат Full HD) и раскрывающейся на 180° крышкой, процессорами Intel Core Ultra 5 и Ultra 7, круглым сенсорным трекпадом, закреплённой винтами (для упрощенной замены) батареей, ударпрочным корпусом с сертификацией по военному стандарту, гигабитным портом Ethernet, интерфейсом HDMI, ридером карт памяти SD, автономностью до 12,7 часа при просмотре видео и до 34,6 часа в режиме ожидания (по данным JEITA 3.0). Ноутбук появится в продаже на дебютном японском рынке 20 июня по эквивалентной цене в 2040 долларов. Выйдет ли лэптоп в международную продажу, пока не сообщается.

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