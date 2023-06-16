Представлен уличный проектор Nebula Mars 3

Компания Anker объявила о выпуске проектора Nebula Mars 3, который, по заявлению производителя, стал первой уличной моделью. Новинка характеризуется максимальной яркостью 1000 ANSI люмен, возможностью проецировать 200-дюймовое изображение, поддержкой автофокусировки и регулировки яркости, нативным разрешением 1920:1080 точек, поддержкой коррекции трапецеидальных искажений, защитой в соответствии со степенью IPX3, защитой от падений с высоты до 0,5 м, аккумулятором ёмкостью 185 Втч , автономностью до 5 часов, корпусом со светодиодным дисплеем, интерфейсами HDMI, USB-A и USB-C, предустановленной ОС Android TV 11.0, поддержкой Chromecast и голосового помощника Google, регулируемой подставкой, динамиками на 40 Вт и поддержкой звука Dolby. Цена проектора составляет 900 долларов.

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