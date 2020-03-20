Представлен ультрабюджетный смартфон Nokia 1.3

2020-03-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 1.3 ; [51]
Компания HMD Global представила смартфон начального уровня Nokia 1.3, который получил предустановленную операционную систему Android 10 Go, адаптированную для малопроизводительных устройств. Новинку оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, однокристальной системой Snapdragon 215, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флэш-памяти, а также столь редким в наше время съёмным аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Аппарат выйдет в бирюзовой, графитовой и золотистой расцветках во втором квартале года по цене в 95 евро.


Комментарии и отзывы Nokia 1.3
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