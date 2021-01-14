Представлен ультрабук ASUS ZenBook Duo UX482

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью ZenBook Duo UX482, главной особенностью которой по-прежнему являются два дисплея. Новинку оснастили новыми чипами Intel Tiger Lake ( Core i5 и Core i7), сертификатом соответствия Intel Evo, главным 14-дюймовый сенсорным IPS-экраном с разрешением Full HD и 100% охватом палитры sRGB, дополнительной сенсорной 12,6-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:515 пикселей, 100% охватом пространства sRGB и максимальной яркостью 400 кд/м2, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем до 1 ТБ, графикой GeForce MX450, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, двумя разъемами USB Type-C (Thunderbolt 4), одним USB 3.1 Gen 2 Type-A, одним HDMI 2.0 и аккумулятором ёмкостью 72 Втч.