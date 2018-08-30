Представлен ультрабук ASUS ZenBook Pro 14 (UX480)

ASUS представляет новинку в серии высокопроизводительных ультрабуков для профессионалов – модель ZenBook Pro 14 (UX480), предназначенную для творческих людей: художников, дизайнеров, программистов и вообще всех, кто увлечен новыми технологиями. Особенностью устройства является футуристический дополнительный дисплей ScreenPad, представляющий собой революционно новый способ взаимодействия с мобильным компьютером.

Прикосновение к будущему: Дополнительный дисплей ScreenPad заменяет привычный тачпад, предлагая совершенно новый способ взаимодействия с ультрабуком.

Экстремальная производительность: Максимальная конфигурация включает процессор Intel Core i7 восьмого поколения, 16 гигабайт оперативной памяти, видеокарту GeForce GTX 1050 Max-Q и твердотельный накопитель объемом 1 ТБ с интерфейсом PCIe x4. Поддерживается память Intel Optane.

Классический дизайн: Изящный алюминиевый корпус с культовой шлифованной отделкой в темно-синем цвете с контрастными элементами оттенка «розовое золото».

Удобное управление: Поддержка голосовых команд (Cortana, Alexa) и аутентификации по распознаванию лица (Windows Hello).

Благодаря современным компонентам ZenBook Pro 14 представляет собой идеальную мобильную платформу для профессиональной работы вне офиса. В максимальной конфигурации этот ультрабук оснащается новейшим процессором Intel Core i7 восьмого поколения, 16 гигабайтами высокоскоростной памяти DDR4-2400 и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ. Используя интерфейс PCIe 3.0 x4, этот накопитель обеспечивает моментально быструю загрузку операционной системы и приложений.

Ультрабук ZenBook Pro 14 оснащается высококачественным дисплеем NanoEdge с разрешением Full-HD и невероятно тонкой рамкой (всего 5,2 мм), поэтому относительная площадь экрана составляет целых 86%. Благодаря фабричной калибровке цветопередачи, подтвержденной сертификатом PANTONE, высокой детализации и широкому цветовому охвату (100% sRGB, 72% NTSC), он прекрасно подходит для профессиональной работы с изображениями. Также стоит отметить, что в ультрабуке ZenBook Pro 14 используется калибровочная технология ASUS Calibration, которая позволяет максимально точно настроить параметры яркости и цветопередачи дисплея.