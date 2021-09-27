Представлен ультратонкий смартфон Xiaomi Civi

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi Civi, которая выделяется толщиной всего 6,98 мм и массой 166 граммов. Новинку также оснастили 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, пиковой яркостью 950 кд/м2, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц, поддержкой 10-битной глубины цвета, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также нижней рамкой толщиной 2,55 мм.

Также отметим процессор Snapdragon 778G, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 55 Вт, селфи-камеру разрешением 32 Мп и автофокусировкой, тройную основную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5, два динамика, NFC и ИК-порт. Цена смартфона составляет от 400 до 500 долларов.