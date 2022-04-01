Представлен умный динамик Xiaomi Smart Speaker

Xiaomi представила умный динамик Xiaomi Smart Speaker. Смарт-динамик имеет размеры 95 x 95 x 14 мм и весит 628 г. Xiaomi Smart Speaker поддерживает управление с ИК-пульта, он также имеет встроенный Chromecast для Google Assistant.

Xiaomi оснастила динамик двумя микрофонами с поддержкой голосового пробуждения в дальней зоне, чтобы вы могли управлять динамиком из любой точки комнаты. В качестве альтернативы, умный динамик также имеет специальные кнопки воспроизведения, паузы, увеличения и уменьшения громкости и отключения звука.

Динамик оснащен 1,5-дюймовым драйвером и модемом с поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. К сожалению, в отличие от Amazon и Google, Xiaomi выпустила умную колонку только в одном черном цвете. В настоящее время Xiaomi Smart Speaker стоит 45,76 долларов.