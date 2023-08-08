Представлен уникальный игровой монитор с 240 Гц и OLED-матрицей

Сегодня малоизвестная компания Dough объявила о запуске первого в истории 32-дюймового 4K OLED-монитора с частотой обновления 240 Гц. Здесь сразу стоит отметить, что на самом деле на рынке есть множество мониторов с 4К-разрешением и частотой обновления 240 Гц, но в такой комбинации монитор действительно первый на рынке. Производитель также заявил, что его новинка поддерживает цветовой охват в 98,5% палитры DCI-P3, VRR (переменная частота кадров) от 48 до 240 Гц и среднюю яркость в 150 нит. Да, яркость у монитора довольно спорная, но, с другой стороны, это вполне ожидаемо — всё равно на игровом мониторе никто не будет играть напротив яркого окна. Ещё новый монитор предлагает подключение по USB Type-C с зарядкой до 100 Вт для ноутбука, два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, аудиоразъём 3,5 мм и пять портов USB со скоростью 10 Гбит/сек.

Это достаточно неплохой набор характеристик, но стоит сразу отметить, что ранее компания Dough уже неоднократно представляла передовые мониторы, да ещё и с достаточно низкой стоимостью, но ни одна модель до релиза так и не добралась. Это вполне объяснимо — производители, которые имеют куда более крупные производственные мощности и больше ресурсов, не способны выпустить такой монитор, так что и малоизвестному компанию, вероятно, тоже будет проблематично. Другое дело, что если новинка всё же доберётся до релиза, то это будет буквально мечта любого геймера, потому что OLED и 4К с 240 Гц принесут море удовольствие в видеоиграх.