Представлен уникальный игровой монитор с 240 Гц и OLED-матрицей

Сегодня малоизвестная компания Dough объявила о запуске первого в истории 32-дюймового 4K OLED-монитора с частотой обновления 240 Гц. Здесь сразу стоит отметить, что на самом деле на рынке есть множество мониторов с 4К-разрешением и частотой обновления 240 Гц, но в такой комбинации монитор действительно первый на рынке. Производитель также заявил, что его новинка поддерживает цветовой охват в 98,5% палитры DCI-P3, VRR (переменная частота кадров) от 48 до 240 Гц и среднюю яркость в 150 нит. Да, яркость у монитора довольно спорная, но, с другой стороны, это вполне ожидаемо — всё равно на игровом мониторе никто не будет играть напротив яркого окна. Ещё новый монитор предлагает подключение по USB Type-C с зарядкой до 100 Вт для ноутбука, два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, аудиоразъём 3,5 мм и пять портов USB со скоростью 10 Гбит/сек.

Это достаточно неплохой набор характеристик, но стоит сразу отметить, что ранее компания Dough уже неоднократно представляла передовые мониторы, да ещё и с достаточно низкой стоимостью, но ни одна модель до релиза так и не добралась. Это вполне объяснимо — производители, которые имеют куда более крупные производственные мощности и больше ресурсов, не способны выпустить такой монитор, так что и малоизвестному компанию, вероятно, тоже будет проблематично. Другое дело, что если новинка всё же доберётся до релиза, то это будет буквально мечта любого геймера, потому что OLED и 4К с 240 Гц принесут море удовольствие в видеоиграх.
Представлен изогнутый монитор MSI MAG 275CQRF-QD…
Компания MSI пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью MAG 275CQRF-QD, которая основана на 27-дюй…
Представлен 170-Гц монитор ViewSonic VX2780-2K …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями Omni VX2780-2K и VX2780J-2K, котор…
Samsung выпустила в продажу монитор Odyssey OLED G9…
Рынок игровых мониторов с широким форматом экрана за последние годы стремительно набирает популярность, и…
Представлен игровой проектор ViewSonic PX749-4K…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент проекторов моделью ViewSonic PX749-4K, которая предназначена для…
Монитор Dasung Paperlike Color получил цветную панель E Ink…
Компания Dasung пополнила ассортимент мониторов первой в мире моделью, основанной на цветном экране E Ink…
Представлен 185-Гц монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-5…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ViewSonic VX2781-2K-PRO-5, которая …
Представлен 170-Гц изогнутый монитор MSI G24C4 E2…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MSI G24C4 E2, которая получила 23,6-дюймову…
120-Гц проектор ViewSonic X2-4K оценен в 1600 долларов …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент проекторов моделью X2-4K, который, по заявлению производителя, …
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor