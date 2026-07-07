Представлен вертикальные пылесосы Dreame R10S Slim Aqua и R10S Essential Aqua

Dreame представляет на российском рынке новые беспроводные вертикальные пылесосы – R10S Slim Aqua и R10S Essential Aqua. Эти модели выделяются инновационной насадкой для влажной уборки с функцией активного всасывания. Помимо этого, устройства оснащены универсальной щеткой CelesTect с подсветкой, рассчитанной на комплексную очистку различных напольных покрытий, а также пятиступенчатой системой фильтрации и богатым набором аксессуаров для максимально эффективной уборки. Включение новинок в ассортимент Dreame расширяет доступность технологий влажной уборки, делая их более привлекательными в разных ценовых категориях. Особое внимание в новых пылесосах уделено насадке для влажной уборки, которая работает на основе активного всасывания. Два вращающихся диска, совершающих до 120 оборотов в минуту, эффективно очищают поверхность, тогда как система всасывания оперативно собирает пыль и способствует удалению стойких загрязнений. Интегрированный резервуар на 150 мл гарантирует непрерывную и равномерную подачу воды на протяжении всего процесса уборки.

Для поддержания чистоты в доме в режиме сухой уборки обе модели комплектуются многофункциональной щеткой CelesTect с интегрированной подсветкой. Эта особенность позволяет без труда выявлять мельчайшие частицы пыли на твердых полах даже при тусклом освещении. V-образное строение щетки с технологией предотвращения наматывания волос обеспечивает высокую эффективность как на ламинате и плитке, так и на ковровых покрытиях. Высокая мощность всасывания до 100 аВт, передовая пятиступенчатая система фильтрации, улавливающая до 99,9% мельчайших частиц размером от 0,3 мкм, и продолжительное время работы до 40 минут позволяют проводить полную уборку жилого пространства без необходимости подзарядки.