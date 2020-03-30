Представлен вытянутый ПК-корпус Abkoncore Ramesses 310

Компания Abkoncore пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Ramesses 310, который получил необычные габариты 220:550:330 мм и массу 9 кг. Столь явная вытянутость позволяет установить три радиатора формата 240:120 мм. Новинка также характеризуется боковой стенкой из закаленного стекла, шестью 120-мм вентиляторами Abkoncore Spider Spectrum с подсветкой и контроллером вентиляторов, поддержкой материнских плат типоразмера до ATX, девятью точками крепления для карт расширения, до трех 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймовых накопителей, четырьмя разъемами USB 3.1 Type-A, а также разъемами для наушников и микрофона. Цена корпуса составляет 160 евро.