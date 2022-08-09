Представлен водоблок Alphacool Eiswolf 2 для видеокарты GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition

Компания Alphacool представила систему охлаждения Eiswolf 2 All-in-One для видеокарт GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition.

Alphacool Eiswolf 2 - это универсальное решение для охлаждения графического процессора от Alphacool. Он основан на водяном кулере Alphacool GPX Eisblock Aurora GPX, насосном агрегате и полностью медном радиаторе NexXxoS ST30 диаметром 360 мм с вентиляторами Alphacool Aurora Rise Digital RGB.

Водяной кулер AIO для графической карты Eiswolf 2 охлаждает не только графический процессор, но и все соответствующие компоненты, требующие активного охлаждения. Сюда входят графическая память, преобразователи напряжения и, при необходимости, другие компоненты, требующие прямого охлаждения. Водоблок, и вентиляторы имеют светодиодную подсветку RGB.

Система охлаждения оснащена насосом DC-LT 2. Также используются шланги TPV из серии Enterprise Solution изготовленные из EPDM/PP, они обладают исключительной термостойкостью, долговечностью и не содержат пластификаторов.
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