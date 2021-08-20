Представлен водоблок второго поколения EK-QuantumX Delta TEC EVO

Обновленный водоблок EK-QuantumX Delta TEC EVO получил новую охлаждающую пластину TEC, который обеспечивает на 50 Вт мощности охлаждения, по сравнению с предыдущей версией.
EK-QuantumX Delta TEC EVO оснащен компактным интегрированным изоляционным кожухом, а технология Intel Cryo Cooling Technology непрерывно отслеживает и минимизировать риск конденсации, возникающей в процессе охлаждения. Пластина TEC припаяна к нижней части водяного блока, улучшая контакт и охлаждения процессора.
Водоблок EK-QuantumX Delta TEC EVO доступен через интернет-магазин EK по рекомендованной цене 379,95 евро.